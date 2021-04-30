شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط عمالة وافدة تحضر أطعمة مخالفة للاشتراطات في مسكن تابع لمطعم بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية عشيرة الفرعية" شمال المحافظة، من ضبط عمالة وافدة تقوم بتحضير الأطعمة داخل مسكن تابع لأحد المطاعم، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وقالت أمانة الطائف، أنه تم على الفور إغلاق المطعم ومصادرة المضبوطات، وذلك ضمن برنامج الجولات الرقابية المكثفة ‫"امتثالك أمانة".

ومن الجدير بالذكر، أن الفرع البلدي بعشيرة شمال الطائف ضمن المنظومة العملية للبلديات الفرعية المرتبطة بالأمانة، ينفذ التعليمات ويطبقها فيما يتعلق بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، كما أن الفرع قام بعدة حملات رقابية ميدانية لمتابعة تلك الإجراءات ومدى تطبيقها.