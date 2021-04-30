شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث الصحة: اللقاحات غير المعتمدة من "الغذاء والدواء" لن يتم طرحها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، مساء اليوم، أن اللقاحات غير المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء لن يتم طرحها.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الراصد " المذاع على قناة الإخبارية، أن الوزارة لا توافق على أي لقاح إلا بعض اجتيازه لكافة المراحل التي تؤكد مأمونيته وفعاليته.

وأكد أن كل اللقاحات التي اعتمدتها فعالة وتؤتي بوادر نتائج مبشرة لصالح الفرد أو المجتمع.