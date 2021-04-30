︎ .

الرياض 18 رمضان 1442هـ الموافق 30 أبريل 2021م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

01:23ت م

0013 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الإماراتي وسفيرة بلجيكا لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.