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بالفيديو.. متحدث الصحة: مواعيد لقاح كورونا الجديدة تصل إلى 200 ألف يوميًّا

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الرياض - محمد عبدالله - الدولة تقدم دعمًا كبيرًا في توفيرها

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاحات متوافرة والحمد لله، وأشار إلى أن هناك تحديًّا عالميًّا، لكنه متوافر واليوم المواعيد التي تطرح في تطبيق صحتي تصل لـ200 ألف موعد في اليوم.

وأكد العبدالعالي، خلال لقاء مع برنامج الراصد، اليوم الخميس، أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا في توفير اللقاحات رغم الحمى العالمية للوصل للقاحات، فنحن الدولة الرابعة التي وصلها اللقاح.

وأضاف إن الوزارة لم ترفع أي طلب لمنع التجول في رمضان أو أيام العيد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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