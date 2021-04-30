بالصور.. شؤون الحرمين تكثف جهودها لإزالة آثار هطول الأمطار على المسجد الحرام

حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 200 مشرف ومراقب في الإشراف على أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام، من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وكثفت الرئاسة أعمالها من أجل تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقف الأمطار بربع ساعة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه، للإسهام الفعال في عملية التجفيف؛ حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة ٤٧٠ آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية، ووفرت سترًا واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسة والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

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