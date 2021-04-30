السعودية اليوم / تونس تسجل 1902 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1902 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10641، فيما بلغ إجمالي الإصابات 307215.

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تونس 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1902 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 78 وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10641، فيما بلغ إجمالي الإصابات 307215.// انتهى //00:49ت م0009

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