السعودية اليوم / الهلال الأحمر بجازان يباشر 1053 بلاغاً منذ بداية شهر رمضان



جيزان 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

باشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة جازان خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ١٠٥٣ بلاغاً وردت لغرفة العمليات على الرقم ٩٩٧.

وتنوعت البلاغات مابين حوادث مرورية وحالات مرضية مختلفة وغيرها من الحالات التي باشرتها الفرق وقدمت الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى مستشفيات المنطقة لمتابعة علاجها، حيث بلغت ٩٥٢ حالة في جميع محافظات المنطقة التي تتوزع عليها المراكز الإسعافية وعددها ٢٠ مركزاً، يعمل بها كادر طبي مؤهل من الاخصائيين والفنيين, حيث لَم يقتصر عمل ومهام فرع الهيئة بالمنطقة على تقديم الخدمة الإسعافية فقط، بل قدم مبادرات إنسانية لخدمة المجتمع بالمنطقة من خلال إدارة التطوع التي يعمل بها شباب وفتيات من ذوي التخصصات الطبية بلغ عددهم ٢٤٦ مشاركاً ومشاركة.

ويشارك المتطوعون بتوجيه ومتابعة من مدير عام الفرع المنطقة الدكتور محمد بن عمر السيد، من خلال نقاط الفرز بجوامع ومساجد المحافظات البصري في أوقات صلوات التراويح، إضافة إلى دعم مراكز لقاح

// انتهى //

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جيزان 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسباشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة جازان خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ١٠٥٣ بلاغاً وردت لغرفة العمليات على الرقم ٩٩٧.وتنوعت البلاغات مابين حوادث مرورية وحالات مرضية مختلفة وغيرها من الحالات التي باشرتها الفرق وقدمت الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى مستشفيات المنطقة لمتابعة علاجها، حيث بلغت ٩٥٢ حالة في جميع محافظات المنطقة التي تتوزع عليها المراكز الإسعافية وعددها ٢٠ مركزاً، يعمل بها كادر طبي مؤهل من الاخصائيين والفنيين, حيث لَم يقتصر عمل ومهام فرع الهيئة بالمنطقة على تقديم الخدمة الإسعافية فقط، بل قدم مبادرات إنسانية لخدمة المجتمع بالمنطقة من خلال إدارة التطوع التي يعمل بها شباب وفتيات من ذوي التخصصات الطبية بلغ عددهم ٢٤٦ مشاركاً ومشاركة.ويشارك المتطوعون بتوجيه ومتابعة من مدير عام الفرع المنطقة الدكتور محمد بن عمر السيد، من خلال نقاط الفرز بجوامع ومساجد المحافظات البصري في أوقات صلوات التراويح، إضافة إلى دعم مراكز لقاح كورونا بالكوادر، وبرنامج "صم بصحة" التوعوي، وحملات تبرع بالدم، وتوزيع السلال الغذائية، علاوة على العديد من النشاطات و المبادرات المجتمعية ، التي استفاد منها مايقارب الـ ١١٤٨٩ مستفيداً.// انتهى //00:43ت م0005

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