السعودية اليوم / "النيابة العامة" توجه بالقبض على شخص يستقل مركبة ويقوم بإطلاق النار أمام أحد المنازل



الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

ذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة أنه بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما آثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر ، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته.

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