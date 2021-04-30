السعودية اليوم / فلسطين تُسجل 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1051 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1%.

// انتهى //

23:27ت م

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رام الله 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1051 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و1844 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1%.// انتهى //23:27ت م0234

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