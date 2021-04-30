

الجزائر17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 286 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 121.866 ، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 84.940 شخصاً، والوفيات إلى3244.

// انتهى //

23:18ت م

0228



الجزائر17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 286 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 10 وفيات ، فيما تماثل 195 مريضاً للشفاء.وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 121.866 ، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 84.940 شخصاً، والوفيات إلى3244.// انتهى //23:18ت م0228

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.