السعودية اليوم / قاصدو بيت الله الحرام ينعمون بأجواء إيمانية مع هطَول أمطار الخير والبركة



مكة المكرمة ١٧ رمضان ١٤٤٢ الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢١م واس

ينعم قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين بأجواء روحانية وإيمانية مع هطول أمطار الخير البركة اليوم، مبتهلين إلى الله وشاكرين له ما أنعم عليهم بالأمن والإيمان والطمأنينة.

ورفعوا أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى بأن يسر لهم أداء نسكهم وعباداتهم وسط بيئة صحية تعبدية، مع الالتزام التام بالإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

22:37ت م

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مكة المكرمة ١٧ رمضان ١٤٤٢ الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢١م واسينعم قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين بأجواء روحانية وإيمانية مع هطول أمطار الخير البركة اليوم، مبتهلين إلى الله وشاكرين له ما أنعم عليهم بالأمن والإيمان والطمأنينة.ورفعوا أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى بأن يسر لهم أداء نسكهم وعباداتهم وسط بيئة صحية تعبدية، مع الالتزام التام بالإجراءات الصحية الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وقادتها على كل ما قدموه ويقدمونه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.// انتهى //22:37ت م0219

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