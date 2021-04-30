السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2,445 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2,445 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,414,242 والوفيات 127,502.

// انتهى //

22:33ت م

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لندن 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2,445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,414,242 والوفيات 127,502.// انتهى //22:33ت م0217

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