السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي بوزير العدل النيجري



نيامي 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي أمس، بوزير العدل في جمهورية النيجر بوبكر حسن.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبُل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

// انتهى //

22:24ت م

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