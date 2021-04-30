السعودية اليوم / رصد "183" مخالفة للإجراءات الاحترازية بمحافظة صبيا



صبيا 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

طبقت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا، العقوبات النظامية بحق "183" منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بجانب العمل على تدوين نسب الامتثال وفقا لما نصت عليه الأنظمة المعتمدة والمعمول بها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف رفع مستوى الامتثال وتطبيقاً للاشتراطات الصحية، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أن مراقبي ومراقبات صحة البيئة ومراقبي الأسواق بالبلدية ، رصدوا من خلال "4077" زيارة ميدانية على المحال التجارية والمولات وأسواق النفع العام، "183" مخالفة على منشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. فيما تابعت الفرق الرقابية التزام المتسوقين بالكمامات والتسجيل في تطبيق "توكلنا" والتأكد من وضع ملصقات توضح مسافات التباعد وقياس درجة الحرارة عند مدخل المحال التجارية، وتطهير وتعقيم المرافق والأسطح وإغلاق أماكن قياس الملابس وملاعب الأطفال.

وشدد المهندس دغريري، على أهمية تعاون جميع المنشآت والامتثال لما نصت عليه الأنظمة حتى لا تتخذ البلدية إجراءات صارمة تحد من أي تجاوزات مخالفة.

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22:23ت م

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