شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك فيصل لأمراض القلب يحقق نجاحاً عالمياً في عملية قسطرة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت قيادة الدكتور وائل القشقري، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشارى قسطرة القلب التداخلية والشكلية والوراثية بالحرس الوطنى، نجح فريقه الطبي بمركز الملك فيصل لأمراض القلب بجدة، في إنجاز عملية قسطرة قلبية نوعية.

ويعد اختيار مركز الملك فيصل لأمراض القلب بالحرس الوطني بجدة، من قبل جمعية تصوير وقسطرة القلب بالولايات المتحدة الأمريكية، سابقة هي الأولى من نوعها، لا سيما بعد النقل المباشر والحي لوقائع العملية المعقدة من داخل المركز.