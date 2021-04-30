شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» توفر 50 عربة لتوزيع ماء زمزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من العربات المغلقة لتوزيع ماء زمزم المبارك على زوار وقاصدي المسجد الحرام، ويقدر عدد اللترات للعربة الواحدة (80) لتراً، ويصل عددها إلى حوالي (50) عربة، وتحتوي على مضختين تعمل بالبطاريات، والعمل جارٍ لزيادة العدد لتغطية المصليات كافة وصحن المطاف، وتمتاز هذه العربات بسهولة تنقلها داخل وخارج المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الطائفين عند الكعبة المشرفة، وللمصلين داخل المسجد الحرام، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لضمان سلامة المعتمرين والمصلين, مشيرا إلى أن العربات مُصنعة من الإستانليس ستيل المقاوم للصدأ، بسعة إجمالية (80) لتراً للماء المبرد و غير المبرد، وتُعقم بشكل مستمر كإجراء احترازي لسلامة قاصدي المسجد الحرام.