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أبطال الدفاع المدني .. جاهزية وانتشار في مواجهة الأمطار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

أبطال الدفاع المدني .. جاهزية وانتشار في مواجهة الأمطار

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور وثقت من خلالها تضحيات وبطولات رجال الدفاع المدني في مواجهة موجة الأمطار التي تشهدها العديد من المنطق حاليًا.

جاهزية وانتشار

وعلقت المديرية العامة للدفاع المدني على الصور بقولها: “جاهزية وانتشار”، في إشارة إلى استعداد أبطال الدفاع المدني في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل عزيمة واقتدار.

أبطال الدفاع المدني .. جاهزية وانتشار في مواجهة الأمطار - متابعات الخليج 365

تقلبات جوية

وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة العربية ، حالة من التقلبات الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

توقعات الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

أبطال الدفاع المدني .. جاهزية وانتشار في مواجهة الأمطار - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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