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شكرا لقرائتكم مداهمة مستودع يستخدمه وافدون لتخزين أعمدة الإنارة المسروقة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30
مداهمة مستودع يستخدمه وافدون لتخزين أعمدة الإنارة المسروقة بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مساء أمس الخميس، مستودعًا غير نظامي يستخدم كمخبأ لتخزين أعمدة الإنارة المسروقة.
مداهمة المستودع
هروب الوافدين
ونشرت أمانة منطقة الرياض في حسابها الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لعملية المداهمة ومحتويات المستودع.
وأوضح المقطع أن وافدين يمتهنون سرقة أعمدة الإنارة والحديد ويخزنونها في المستودع، وعند المداهمة لاذوا بالفرار.
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