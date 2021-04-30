مداهمة مستودع يستخدمه وافدون لتخزين أعمدة الإنارة المسروقة بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مساء أمس الخميس، مستودعًا غير نظامي يستخدم كمخبأ لتخزين أعمدة الإنارة المسروقة.

مداهمة المستودع

هروب الوافدين

ونشرت أمانة منطقة الرياض في حسابها الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لعملية المداهمة ومحتويات المستودع.

وأوضح المقطع أن وافدين يمتهنون سرقة أعمدة الإنارة والحديد ويخزنونها في المستودع، وعند المداهمة لاذوا بالفرار.



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