التعليم تعتزم إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم الطفولة المبكرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عزمها إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم مراحل الطفولة المبكرة.

التصويت لاختيار اسم المنصة

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر، إنه ورغبة منها في مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في اختيار اسم للمنصة؛ نأمل التصويت على أحد الخيارات المقترحة:

– أطفال مدرستي

– طفولة مدرستي

– مدرستي للطفولة المبكرة



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