تدشين فعاليات الورد بمتنزه الردف السياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت فعالية طائف الورد أمس عددا من فعاليات الورد احتفاء بالورد الطائفي كمعلم ثقافي بالمحافظة واكتشاف مدى تأثير الورد الثقافي بمتنزه الردف السياحي. وتسلط الفعاليات الضوء طيلة أيام الشهر الفضيل على جملة من المحاور والموضوعات المهتمة بشأن الورد ومراحله من التشذيب إلى السقيا من خلال تجريد الورد، واستخدام منتجات الورد في عمل أصناف غذائية، وصناعة تقطير الورد، وتشكيلات الورد الطائفي والعوائد الاقتصادية، إضافة إلى الرؤية المستقبلية للورد الطائفي والموازنة بين الموروث الشعبي والعلم الحديث، والنباتات المصاحبة وأثرها البيئي والاقتصادي على زراعات الورد الطائفي، وزراعة الورد بين الواقع والمأمول، إلى جانب الذكاء الزراعي والصناعي، والورد في الشعر. من محاور الفعاليات:





استخدام منتجات الورد في عمل أصناف غذائية



صناعة تقطير الورد



تشكيلات الورد الطائفي والعوائد الاقتصادية



الرؤية المستقبلية للورد الطائفي والموازنة بين الموروث الشعبي والعلم الحديث



النباتات المصاحبة وأثرها البيئي والاقتصادي على زراعات الورد الطائفي



زراعة الورد بين الواقع والمأمول



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