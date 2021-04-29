السعودية | البريد السعودي يطلق هويته الجديدة “سُبل”

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أطلق البريد السعودي اليوم, هويته الجديدة “سُبل” عبر حفل افتراضي, التي تشمل عدداً من المعايير المنسجمة في شكلها ومضمونها مع إستراتيجية التحوّل التي يتبناها البريد السعودي منذ عامين، فكلمة “سُبل” تعني الطريق، وهي الطريق التي تُبرز رؤية البريد كمشغل وطني رائد في مجال تقديم خدمات بريدية ولوجستية عالمية المستوى، وبرؤية ورسالة جديدتين، تدعمهما سبع قيم وظيفية تعزز جميعها من ثقافة العمل، لجعله أكثر تحفيزاً نحو الإبداع والابتكار.

وعلى صعيد البنية اللونية، فقد اكتسبت الهوية الجديدة لشعار “سُبل” سمة شكلية ولونية مرتبطة بدرجات اللون الأزرق عالية الوضوح، بما يميز “سُبل” عن مختلف منافسيها في المملكة، فضلاً عما يعكسه اللون الأزرق من دلالات معنوية تكرّس معاني الثقة، والتطور، والسرعة، والنماء المستقبلي.

في السياق ذاته، جرى الإعلان عن عدد من التطورات الرقمية الجديدة من إطلاق الموقع الإلكتروني بهويته الجديدة وبمسماه الجديد splonline.com.sa بهدف تحسين تجربة المستخدم، التي تسهل للعملاء من الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص الوصول السريع للعديد من المنتجات والخدمات الملبية لاحتياجاتهم، كما جرى إطلاق تطبيق الهواتف الذكية “سبل أون لاين” بواجهة جديدة، وتصميم مطوّر، كما جرى تفعيل خدمة “شات بوت” بهدف تعزيز تجربة العملاء والتفاعل اللحظي معهم، والإجابة الفورية على مختلف استفساراتهم.

وتواكب الهوية الجديدة “سُبل” رغبات العملاء في تطوير وابتكار منتجات وخدمات جديدة قادرة على تلبية تطلعاتهم بكل سرعة ودقة واحترافية، حيث أطلق منتج “أوفر” الذي يوفر باقة من الخدمات والمزايا المجانية للعملاء من خلال اشتراك سنوي، إضافة إلى تقديم منتجات تخص قطاع الأعمال “كالناشر التجاري” ومنصة “”SMEs المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونحو اهتمامها بالحلول التقنية والرقمية؛ طُورت خدمة “العنوان المختصر” التي ستطلق قريباً لتمكن العملاء من اختصار العنوان الوطني، بحيث يتألف من 4 أرقام و4 أحرف فقط، كما سيطلق قريباً خدمة “صندوق البريد الرقمي” التي ستتيح للعملاء الاشتراك في صندوق بريد افتراضي لاستلام شحناتهم، دون الحاجة لامتلاك صندوق بريد فعلي.

ودعما لاستثمارها في تطوير البنى التحتية أُعلن عن نموذج مركز الفرز والمعالجة، والذي سيكون الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بتقنيات متطورة ومشغل آليا وبطاقة تشغيلية تصل إلى أكثر من 70 مليون طرد سنوياً ليواكب النمو المستقبلي في الأعمال.

وبهدف تعزيز تجربة العميل، أُعلن عن نموذج الفروع الجديدة بتصاميمها العصرية، والمدعّمة بمنطقة خدمات تعمل على مدار الساعة، والمزودة جميعها بتقنيات مبتكرة، كأجهزة الخدمة الذاتية ومحطات الطرود، كما أُطلقت “خدمة السيارات” لتقديم حلول استلام وتسليم سريعة ومريحة، والتي ستتوافر في عدد من مدن المملكة.

وحملت الهوية الجديدة “سُبل” العديد من الطموحات والاهتمام بتطوير الخدمات والمنتجات والتي ستشكل مرحلة جديدة، سيكون أساسها الشغف نحو التميز، عكست بذلك تطلعات مملكتنا الواثقة لمستقبل نكون فيه مفترق طرق التجارة العالمية، ومركز ربط قارات العالم الثلاث والمحور اللوجستي لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.