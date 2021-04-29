شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق العقوبات النظامية على 183 منشأة خالفت الاحترازات بصبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طبقت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا، العقوبات النظامية بحق "183" منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بجانب العمل على تدوين نسب الامتثال وفقا لما نصت عليه الأنظمة المعتمدة والمعمول بها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف رفع مستوى الامتثال وتطبيقاً للاشتراطات الصحية، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أن مراقبي ومراقبات صحة البيئة ومراقبي الأسواق بالبلدية ، رصدوا من خلال "4077" زيارة ميدانية على المحال التجارية والمولات وأسواق النفع العام، "183" مخالفة على منشآت لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما تابعت الفرق الرقابية التزام المتسوقين بالكمامات والتسجيل في تطبيق "توكلنا" والتأكد من وضع ملصقات توضح مسافات التباعد وقياس درجة الحرارة عند مدخل المحال التجارية، وتطهير وتعقيم المرافق والأسطح وإغلاق أماكن قياس الملابس وملاعب الأطفال.

وشدد المهندس دغريري، على أهمية تعاون جميع المنشآت والامتثال لما نصت عليه الأنظمة حتى لا تتخذ البلدية إجراءات صارمة تحد من أي تجاوزات مخالفة.