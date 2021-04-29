النائب العام يأمر بالقبض على مطلق النار أمام أحد المنازل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أمر النائب العام الشيخ سعود المعجب بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار أمام أحد المنازل معرضًا حياة الآخرين للخطر.

تعريض حياة الآخرين للخطر

وذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة أنه بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما أثار رعب قاطني الحي وعرّض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

التحذير من السلوكيات الخطرة

وتابع المصدر أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظًا على أمان المجتمع وطمأنينته، كما أكد المصدر أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢هـ.

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