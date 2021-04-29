سحب وتصريف 10 آلاف طن من مياه الأمطار بخميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

باشرت بلدية محافظة خميس مشيط ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية التابعة لها سحب ونزح مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية حيث وزعت الفرق الميدانية و الآليات في أماكن تجمعات مياه الأمطار بعدة مواقع متفرقة في المحافظة.

معدات وآليات وكوادر فنية

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات عملت على إزالة الآثار التي خلفتها تجمعات مياه الأمطار، في أحياء وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها.

الاستعداد الكامل للأمطار

وبين الحويطي أن ما تم سحبه من مياه الأمطار بلغ ما يقارب 10310 أطنان مؤكدًا بأن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأشار إلى نجاح الخطة المعدة مسبقًا لمواجهة الأمطار من خلال الإمكانيات وتسخير الطاقات من أجل مواجهة تجمعات مياه الأمطار في الشوارع وبعض الأحياء بالإضافة إلى مباشرة كافة البلاغات الواردة عن تجمع مياه الأمطار وغيرها على الرقم الموحد 940.

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