الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

الداخلية: توزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الخميس، توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .. توزيع أكثر من 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب”.

صدقات عن شهداء الواجب

وأضافت الوزارة، أن وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بدأت بإخراج صدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك من خلال توزيع 7100 سلة من المواد الغذائية.

وأضافت أن ذلك يأتي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المسؤولة عن الأعمال الخيرية لتوزيعها بمختلف مناطق المملكة، وتزويد من يرغب من أسر شهداء الواجب بالسلال لتوزيعها صدقة عن شهدائهم.



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