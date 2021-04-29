الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

الصحة: إعطاء أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، أنه تم إعطاء أكثر من (9,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر”، الجميع للمبادرة بتلقي اللقاح والتسجيل عبر تطبيق صحتي عبر الرابط التالي: ⁦http://onelink.to/yjc3nj

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي طمأن الجميع بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

اللقاحات غير المعتمدة

وقال العبدالعالي، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، إن اللقاحات الغير معتمدة من “الغذاء والدواء” لن يتم طرحها أو تداولها نهائيًا.

شفافية ومصداقية

وأكد د. محمد العبدالعالي، أن تفاصيل الأرقام اليومية بشأن إحصائيات الإصابات ومستجدات فيروس كورونا يتم نشرها بشفافية ومصداقية.

الأطفال ولقاح كورونا

كما طمأن متحدث الصحة الجميع بشأن تلقي الأطفال للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي إن بوادر دراسات تلقي الأطفال للقاح المضاد لفيروس كورونا مبشرة.



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