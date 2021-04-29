محافظ المزاحمية يطلق فعاليات حملة ربّ اجعل هذا البلد آمنًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق محافظ المزاحمية الأستاذ خالد بن عبدالله العجمي فعاليات حملة “ربّ اجعل هذا البلد آمنًا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية .‏

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمزاحمية ‏الشيخ بدر بن عبد الرحمن اليوسف.

تعزيز الأمن الفكري في المجتمع

واطلع على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيدًا بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن الحملة حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر حفظه الله، ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للتأكيد على أمن الوطن وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاتها، ومكافحة الغلو والتطرف، وإبراز جهود المملكة وولاتها حفظهم الله في هذا المجال.

الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية

وبين “الشبانات” أن هذه الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

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