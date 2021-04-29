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شكرا لقرائتكم شروط ومتطلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29
شروط ومتطلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الحج والعمرة على جميع مؤسسات أرباب الطوائف بفتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف يتم بحسب الشروط والجدارات ومتطلبات الخبرة الموضحة أدناه:
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