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شروط ومتطلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

شروط ومتطلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف

شروط ومتطلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة على جميع مؤسسات أرباب الطوائف بفتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف يتم بحسب الشروط والجدارات ومتطلبات الخبرة الموضحة أدناه:

شروط ومتطلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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