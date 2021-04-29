وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف يتم بحسب الشروط والجدارات ومتطلبات الخبرة الموضحة أدناه:

أكدت وزارة الحج والعمرة على جميع مؤسسات أرباب الطوائف بفتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.

شكرا لقرائتكم شروط ومتطلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية