الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متحدث الصحة: اللقاحات غير المعتمدة من الغذاء والدواء لن يتم طرحها

متابعات الخليج 365 - الرياض

طمأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي الجميع بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

اللقاحات غير المعتمدة

وقال العبدالعالي، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، إن اللقاحات الغير معتمدة من “الغذاء والدواء” لن يتم طرحها أو تداولها نهائيًا.

شفافية ومصداقية

وأكد د. محمد العبدالعالي، أن تفاصيل الأرقام اليومية بشأن إحصائيات الإصابات ومستجدات فيروس كورونا يتم نشرها بشفافية ومصداقية.

الأطفال ولقاح كورونا

كما طمأن متحدث الصحة الجميع بشأن تلقي الأطفال للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي إن بوادر دراسات تلقي الأطفال للقاح المضاد لفيروس كورونا مبشرة.

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