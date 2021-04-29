متحدث الصحة : مواصلة الالتزام وأخذ اللقاح يقربنا للخروج من هذه الأزمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

العبدالعالي: مواصلة الالتزام وأخذ اللقاح يقربنا للخروج من هذه الأزمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي على أهمية مواصلة الالتزام وأخذ اللقاح يقربنا للخروج من هذه الأزمة.

وحذر العبدالعالي، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، من خطورة التراخي في الإجراءات الاحترازية.

مؤشرات الإحصائيات اليومية

وأكد متحدث الصحة أن المؤشرات بشأن الإحصائيات اليومية تشير إلى ارتفاع معدل الإصابات وهو ناقوس خطر يستلزم الالتزام من الجميع.

الحالات الحرجة

وأضاف متحدث الصحة، أن أكثر من نصف الحالات الحرجة لمن هم فوق الـ 60 عامًا.

وأكد د. محمد العبدالعالي أن اللقاحات الغير معتمدة من “الغذاء والدواء” لن يتم طرحها.

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