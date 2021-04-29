الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متحدث الصحة: أكثر من نصف الحالات الحرجة لمن هم فوق الـ 60 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي من خطورة التساهل بشأن الإجراءات الاحترازية.

الحالات الحرجة

وقال العبدالعالي، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”: إن أكثر من نصف الحالات الحرجة لمن هم فوق الـ 60 عامًا.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على أن مواصلة الالتزام وأخذ اللقاح يقربنا للخروج من هذه الأزمة.

أهمية تلقي اللقاح

وأكد د. العبدالعالي على أهمية تلقي اللقاح، مضيفًا أن اللقاح متوفر في جميع المناطق والمملكة رابع دولة على العالم حصلت على اللقاح.

وتابع متحدث الصحة د. محمد العبدالعالي أن مواعيد اللقاح الجديدة تصل إلى ربع مليون يوميًا.

وخلال اللقاء نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي ما يتم تداوله بشأن فرض منع تجول في نهاية رمضان أو أيام العيد.

وقال متحدث الصحة: “إنه لم يتم رفع أي طلب لـ منع التجول في رمضان أو أيام العيد”.

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