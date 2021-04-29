رصد 138 مخالفة للتدابير الوقائية بأسواق جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأول 138 مخالفة للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة في بيانها أنها كثفت جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 81 منشأة مخالفة.

وبينت أنها نفذت 4313 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 138 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت الأمانة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس .