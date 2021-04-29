ضبط 109 مخالفات بمحلات تستخدم الحطب والفحم المحلي في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 6 - 16 رمضان الحالي 109 مخالفات لمحلات تستخدم الحطب والفحم المحلي في أغراض النشاط التجاري بالرياض، فيما تجاوزت الكمية المضبوطة 112م3.

وأوضحت الوزارة أن حملة مشتركة نفذها فرعها بالرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة المنطقة أسفرت عن تلك الضبطيات، مبينة أن الحملة شملت عددا من المحلات التجارية ضمن جهودها لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي، والعمل على إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة. وأشارت إلى أنه جرى تحميل الكميات المضبوطة ونقلها للمستودع، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التبليغ على المخالفين من خلال رقم 939 حفاظا على الغطاء النباتي، وتفاديا للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

وكانت «البيئة»، أعلنت في الرابع من رجب الماضي بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب بالمملكة، تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات حيث تبدأ غرامة المخالفات من 1000 ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي دون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد دون ترخيص، ومنحت اللائحة مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.