شكرا لقرائتكم خبر سكان مكة يستهلكون 14,057 ذبيحة خلال 14 يوما من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بلغ إجمالي عدد المواشي المذبوحة بالعاصمة المقدسة منذ بداية رمضان الحالي 14,057 ذبيحة متنوعة، وصل عدد مذبوحات الملاحم إلى 4938 ذبيحة، فيما بلغ إجمالي مذبوحات المطابخ 1566 ذبيحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة» أن إجمالي ما ذبح من الأغنام خلال الأيام الماضية من رمضان بلغ 13,281 ذبيحة، فيما وصل عدد الجمال المذبوحة إلى 530، في حين ما ذبح من الأبقار يقدر بـ246، مبينا أن الإتلافات الكلية للأغنام وصل إلى 104 ذبائح.

وأكد الشريف أن جميع المذبوحات تخضع للكشف البيطري للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى تكثيف الإجراءات الوقائية كافة ومضاعفة الجهود المبذولة والامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، والعمل على توفير البيئة الصحية الآمنة لمرتادي المسالخ.

إجمالي المذبوحات والإتلافات الجزئية والكلية حتى 14 رمضان:

