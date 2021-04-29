سكان مكة يستهلكون 14,057 ذبيحة خلال 14 يوما من رمضان

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وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة» أن إجمالي ما ذبح من الأغنام خلال الأيام الماضية من رمضان بلغ 13,281 ذبيحة، فيما وصل عدد الجمال المذبوحة إلى 530، في حين ما ذبح من الأبقار يقدر بـ246، مبينا أن الإتلافات الكلية للأغنام وصل إلى 104 ذبائح.
وأكد الشريف أن جميع المذبوحات تخضع للكشف البيطري للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى تكثيف الإجراءات الوقائية كافة ومضاعفة الجهود المبذولة والامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، والعمل على توفير البيئة الصحية الآمنة لمرتادي المسالخ.
إجمالي المذبوحات والإتلافات الجزئية والكلية حتى 14 رمضان:
- مذبوحات الأهالي 7553
- مذبوحات الملاحم 4938
- مذبوحات المطابخ 1566
- مذبوحات الجمال 530
- مذبوحات الأبقار 246
- مذبوحات الأغنام 13,281
- إجمالي المذبوحات 14,057
- الإتلافات الكلية للجمال 0
- الإتلافات الكلية للأبقار 1
- الإتلافات الكلية للأغنام 104
- الإتلافات الجزئية للجمال 19
- الإتلافات الجزئية للأبقار 5
- الإتلافات الجزئية للأغنام 491
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