9 آلاف ساعة تطوعية في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

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كما تسهم الجهود التي تجاوزت منذ غرة رمضان المبارك 9846 ساعة تطوعية في المحافظة على التباعد الجسدي بين المعتمرين والمصلين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية، حفاظا على الصحة العامة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتنظيم مواقف الباصات والسيارات بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.
إلى ذلك تحظى عملية تطهير وتعقيم المسجد الحرام بعناية فائقة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تحرص على تطهير وتعقيم ساحات وصحن المطاف على مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبق بعناية لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرم الشريف، عبر نحو 4000 عامل وعاملة، يستخدمون يوميا 1200 لتر من المطهرات والمعقمات.
التطوع بالمسجد الحرام:
400متطوع ومتطوعة يخدمون زوار المسجد الحرام
- نقل كبار السن
- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة
- دفع العربات في صحن المطاف والمسعى
- تنظيم مسارات الطواف والمصلين
- متابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم
التطهير والتعقيم في الحرم المكي:
70 فرقة تعمل من خلال ورديات تغطي اليوم
60 ألف لتر من المطهرات صديقة للبيئة يوميا
1200 لتر معطرات
470 معدة
900 لتر معقمات أيد يوميا بمعدل 300 لتر لكل وردية
500 جهاز معقم آلي للأيدي بخاصية الاستشعار
3500 لتر من المعقمات يوميا للأسطح والسجاد
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