شكرا لقرائتكم خبر 9 آلاف ساعة تطوعية في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم أكثر من 400 متطوع ومتطوعة بالمسجد الحرام خدمات جليلة للمعتمرين والمصلين، منها نقل كبار السن ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف والمصلين أثناء إقامة الصلاة وفي الممرات، ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم.

كما تسهم الجهود التي تجاوزت منذ غرة رمضان المبارك 9846 ساعة تطوعية في المحافظة على التباعد الجسدي بين المعتمرين والمصلين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية، حفاظا على الصحة العامة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتنظيم مواقف الباصات والسيارات بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.

إلى ذلك تحظى عملية تطهير وتعقيم المسجد الحرام بعناية فائقة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تحرص على تطهير وتعقيم ساحات وصحن المطاف على مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبق بعناية لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرم الشريف، عبر نحو 4000 عامل وعاملة، يستخدمون يوميا 1200 لتر من المطهرات والمعقمات.

التطوع بالمسجد الحرام:

400متطوع ومتطوعة يخدمون زوار المسجد الحرام







نقل كبار السن



مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة



دفع العربات في صحن المطاف والمسعى



تنظيم مسارات الطواف والمصلين



متابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم



التطهير والتعقيم في الحرم المكي:

70 فرقة تعمل من خلال ورديات تغطي اليوم

60 ألف لتر من المطهرات صديقة للبيئة يوميا

1200 لتر معطرات

470 معدة

900 لتر معقمات أيد يوميا بمعدل 300 لتر لكل وردية

500 جهاز معقم آلي للأيدي بخاصية الاستشعار

3500 لتر من المعقمات يوميا للأسطح والسجاد