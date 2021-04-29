14 ألف وجبة إفطار صائم لقاصدي المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 ألف وجبة إفطار صائم قدمتها الجهات والجمعيات الخيرية.

كما تم توزيع 123 ألف عبوة مياه زمزم على مصليات النساء خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية، ووفق الإجراءات الاحترازية.

وأكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال المصلين، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، التي تشهد إقبالا كبيرا من قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتسعى لتنفيذ خطة ميدانية متكاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية والعمل على كل ما من شأنه تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المصلين من عدوى فيروس كورونا.

وتعمل على تهيئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به من أجل أن يظهر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به؛ لينعم قاصدو مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وتحرص الوكالة على تكثيف جهودها للتأكد من اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لقاصدي المسجد النبوي بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.