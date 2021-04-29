شكرا لقرائتكم خبر 14 ألف وجبة إفطار صائم لقاصدي المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تم توزيع 123 ألف عبوة مياه زمزم على مصليات النساء خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية، ووفق الإجراءات الاحترازية.
وأكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال المصلين، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، التي تشهد إقبالا كبيرا من قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتسعى لتنفيذ خطة ميدانية متكاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية والعمل على كل ما من شأنه تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة المصلين من عدوى فيروس كورونا.
وتعمل على تهيئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به من أجل أن يظهر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به؛ لينعم قاصدو مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وتحرص الوكالة على تكثيف جهودها للتأكد من اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لقاصدي المسجد النبوي بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 ألف وجبة إفطار صائم لقاصدي المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.