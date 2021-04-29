بدء استقبال تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار السعي المتواصل إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والبرامج التنفيذية المنبثقة، تبدأ وزارة الداخلية باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية، ابتداء من مطلع شوال 1442هـ، من خلال التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية عبر البوابة الالكترونية للأمن العام (أمن) واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية. وتدعم هذه البادرة التوجهات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ومحققة لأهدافه المتمثلة في تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، كما ستسهم هذه الأندية في توفير فرص للتوظيف، وتدريب آمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية، يراعى فيها أعلى معايير السلامة. ويمكن للمهتمين الاطلاع على الشروط والمتطلبات المتعلقة بالخدمة عبر الرابط التالي: (https://www.moi.gov.sa). الشروط





تقديم طلب عبر البوابة الالكترونية للأمن العام (أمن).



اختيار خدمة تراخيص أندية الرماية.

الأهداف



دعم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة .



تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.



توفير فرص للتوظيف.



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