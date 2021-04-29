شكرا لقرائتكم خبر جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تقدم لمستفيديها «برنامج العلاج المائي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الأقسام الطبية والتأهيلية في مراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة خدمات متطورة وفقا لآخر المستجدات العلمية في كل تخصص، ويعد العلاج الطبيعي أحد التخصصات الأساسية المهمة في مراحل علاج وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة؛ ولهذا تحرص الجمعية على أن يضم نخبة من المتخصصين والمتخصصات.

وشهدت أقسام العلاج الطبيعي في مراكز الجمعية الكثير من التطوير المستمر والتوسع في الخدمات المتخصصة التي تقدمها للأطفال، ومن أهمها «برنامج العلاج المائي»؛ وهو أحد طرق العلاج الطبيعي التي يتم من خلالها استخدام خواص الماء الفيزيائية لأغراض علاجية أو ترفيهية.

وأوضحت كبيرة اختصاصيات العلاج الطبيعي في مركز الرياض منال محمود أن العلاج المائي متعة وفائدة؛ إذ إن الماء يعد وسطا علاجيا مثاليا لخصائصه المختلفة؛ حيث إن خاصية الطفو في الماء يتم استغلالها من أجل تقليل تأثير ضغط الجاذبية الأرضية على تراكيب الجسم، وخصوصاً الهيكل العظمي؛ وبالتالي حدوث الحركة بشكل أسهل، كما يمكن استخدام الماء كوسيلة مقاومة للعضلات القادرة على الحركة أو وسيلة مساعدة يتم من خلالها مساعدة العضلات الضعيفة.

ولفتت إلى أن من الحالات التي يمكن أن تستفيد من العلاج المائي: التأخر النمائي، والشلل الدماغي، والتوحد، وغيرها، ويمكن أن يستفيد الطفل من العلاج المائي بداية من عمر أربعة أشهر فما فوق.

وبينت أن العلاج المائي في الجمعية يستخدم مع حالات مختلفة من الإعاقات الحركية عن طريق جلسات فردية أو جماعية، ويكون الطفل بصحبة اختصاصية العلاج الطبيعي، حيث تساعد وحدة العلاج المائي على الاسترخاء وزيادة ليونة العضلات؛ حيث يتوافر فيها وحدة تسخين خاصة، إضافة إلى تعليم الطفل المهارات الحركية الأساسية (الجلوس، الوقوف، المشي) باستخدام أدوات الطفو المختلفة، كما تساعد على تقوية العضلات وزيادة مدى حركة المفاصل، وعلى زيادة كفاءة الجهاز التنفسي عن طريق تقوية عضلات القفص الصدري وتنظيم عملية التنفس.