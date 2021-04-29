تسجيل 1026 إصابة بكورونا وشفاء 1055 حالة

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وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشددت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (416307) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (399509) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 11 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6946 حالة (يرحمهم الله جميعا).
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية و الخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
إجمالي الإصابات 416,307
إجمالي الوفيات 6946
شفاء جديدة 1055
حالات التعافي 399,509
الحالات النشطة 9852
حالة حرجة 1312
إصابة جديدة 1026
حالة وفاة جديدة 11
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