شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1026 إصابة بكورونا وشفاء 1055 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت 1026 حالة مؤكدة وتعافي 1055 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9852 حالة منها 1312 حالة حرجة.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشددت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (416307) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (399509) حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 11 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6946 حالة (يرحمهم الله جميعا).

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية و الخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

إجمالي الإصابات 416,307

إجمالي الوفيات 6946

شفاء جديدة 1055

حالات التعافي 399,509

الحالات النشطة 9852

حالة حرجة 1312

إصابة جديدة 1026

حالة وفاة جديدة 11