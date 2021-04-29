شكرا لقرائتكم خبر تقديم لقاح كورونا للمعلمين والمعلمات بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة وبالشراكة مع إدارة مستشفيات القوات المسلحة تقديم لقاح كورونا للمعلمين والمعلمات بموقع مدينة سناد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم قبل بدء العام الدراسي 1443، وحرصا على العودة الطبيعية وسلامة المجتمع وانتظام العملية التعليمية. وتلقى أمس معلمو ومعلمات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية جرعات اللقاح، فيما سيتلقى معلمو ومعلمات المرحلة المتوسطة والثانوية جرعاتهم الأربعاء المقبل. وشهدت المبادرة ‏إقبالا كبيرا من المعلمين والمعلمات للتسجيل في حملة تقديم لقاح كورونا وستستمر الحملة في تقديم مبادرتها حتى تاريخ 23 - 9 - 1442 وتأتي الحملة في ضوء جهود الوزارة لرعاية وحماية منسوبيها.

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