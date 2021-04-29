تأسيس منصة للقرآن تمكن ذوي الإعاقة السمعية من القراءة

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ووقع مذكرة التفاهم نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن العقيل ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم الأمير فيصل بن عبدالرحمن، بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي.
وسيخدم المشروع فئات الإعاقة السمعية من خلال توفير تفسير القرآن الكريم عبر منصة تفاعلية تهدف لخدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد في المرحلة الأولى خلال السنة الأولى، في حين سيصل عدد المستفيدين في المرحلة الثانية إلى 100 ألف مستفيد خلال ثلاث سنوات.
وتتواءم الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف الرامية إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف، وتوجيه مصارفها إلى برامج عالية الأثر، وتقديم برامج ومبادرات ينعكس أثرها على المجتمع، وتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره الحيوي.
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