شكرا لقرائتكم خبر سعودي يبتكر بطاقة هوية ذكية للسياح والمعتمرين والحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل المواطن مشهور الحارثي على شهادة نموذج صناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، نهاية شعبان الماضي، وذلك عن ابتكاره بطاقة ذكية تحت مسمى بطاقة هوية رقم: SA8833 وتاريخ 1442/8/29هـ يمكن أن تستخدم من قبل الحجاج والمعتمرين والسياح وحتى المسافرين لأغراض علاجية داخل وخارج المملكة.

وأكد الحارثي لـ»مكة» أن البطاقة لها مميزات وفوائد عدة للمسافر والزائر، إذ تحوي اسمه، وصورته، وجنسيته، فضلا عن تاريخ ميلاده، وعنوان السكن، وفصيلة الدم، ورقم الطوارئ، وكذلك أرقام أشخاص مقربين يمكن التواصل معهم عند الضرورة، إضافة إلى الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي يتناولها يوميا، ويمكن استخدامها لأغراض العمرة والحج أو كبطاقة صحية أو سياحية.

وأضاف أن البطاقة ترتبط بتطبيق ذكي يحوي جميع البيانات الشخصية والمعلومات الصحية وأرقام الاتصال المهمة للشخص، وخطط تنقله وخط سيره، والإرشادات الخاصة به، حول توقيت الرحلة وما يرتبط بها من مواعيد أخرى وإجراءات متبعة في التوجيه وإنجاح خطط الزيارة أو الحج والعمرة.

ولفت الحارثي إلى أن ابتكاره سيقضي على الكثير من المشكلات التي قد يتعرض لها كبار السن من حجاج ومعتمرين ومسافرين، كالضياع أو تدهور وضعهم الصحي بشكل مفاجئ وعدم معرفة كبير السن، أسماء أدويته أو كم الجرعة التي يتناولها أو فصيلة دمه وغير ذلك من منافع.