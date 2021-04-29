سعودي يبتكر بطاقة هوية ذكية للسياح والمعتمرين والحجاج

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وأكد الحارثي لـ»مكة» أن البطاقة لها مميزات وفوائد عدة للمسافر والزائر، إذ تحوي اسمه، وصورته، وجنسيته، فضلا عن تاريخ ميلاده، وعنوان السكن، وفصيلة الدم، ورقم الطوارئ، وكذلك أرقام أشخاص مقربين يمكن التواصل معهم عند الضرورة، إضافة إلى الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي يتناولها يوميا، ويمكن استخدامها لأغراض العمرة والحج أو كبطاقة صحية أو سياحية.
وأضاف أن البطاقة ترتبط بتطبيق ذكي يحوي جميع البيانات الشخصية والمعلومات الصحية وأرقام الاتصال المهمة للشخص، وخطط تنقله وخط سيره، والإرشادات الخاصة به، حول توقيت الرحلة وما يرتبط بها من مواعيد أخرى وإجراءات متبعة في التوجيه وإنجاح خطط الزيارة أو الحج والعمرة.
ولفت الحارثي إلى أن ابتكاره سيقضي على الكثير من المشكلات التي قد يتعرض لها كبار السن من حجاج ومعتمرين ومسافرين، كالضياع أو تدهور وضعهم الصحي بشكل مفاجئ وعدم معرفة كبير السن، أسماء أدويته أو كم الجرعة التي يتناولها أو فصيلة دمه وغير ذلك من منافع.
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