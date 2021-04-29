شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تُشهّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط المقاولات.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالجوف والمتضمن تغريم المخالفين 70 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه في حالة تستر في بمؤسسة مقاولات وخدمات عامة بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ حيث تَبَيّن تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عدم توافقها مع مهنته (كهربائي معماري).. وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.