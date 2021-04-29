شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "منصة إحسان" تدشن خدمة زكاة الفطر ومتجر إلكتروني قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان»، المهندس عبدالعزيز الحمادي، إن منصة إحسان لاتزال مستمرة في إطلاق عدد من المنتجات التي تُيسر وصول العطاءات والتبرعات لمستحقيها بشكل آمن، ومنها زكاة الفطر.

وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية"، أنه سيتم إطلاق خدمة زكاة الفطر خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن إخراج الصدقات سيتم إخراجها في وقتها الشرعي المحدد، وبإشراف من اللجنة التشريعية بمنصة إحسان.

وكشف أيضا عن قرب تدشين متجر إلكتروني الذي يتيح إمكانية أن تقوم بشراء سلع عبارة عن كفالات أو خدمات خيرية يستفيد منها أشخاص آخرين.