شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح حقيقة فرض منع تجول خلال أيام وحتى العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، مساء اليوم، حقيقة فرض منع تجول خلال أيام وحتى العيد.

وقال العبدالعالي خلال لقاء تلفزيوني إنه لم يتم رفع أي طلب من الجهات المعنية لـ منع التجول في رمضان أو أيام العيد، وكل ما يقال شائعات غير صحيحة.

وأكد متحدث الصحة أن المتابعة مستمرة لحجم الإصابات والحذر مستمر ولم يتم طلب منع تجول خلال العيد

وأضاف أن الإصابات في مرحلة تذبذب، وعلى الجميع الالتزام بالاحترازات ضد كورونا وعلى المجتمع الالتزام والبعد عن التجمعات خاصة في فترة العيد.

وأشار متحدث الصحة إلى أن تأجيل الجرعة الثانية لا يشمل من أعمارهم تجاوزت الـ 60 عاما، مبينا أن مواصلة الالتزام وأخذ اللقاح يقربنا للخروج من هذه الأزمة

ولفت العبدالعالي إلى أن‏ أكثر من نصف الحالات الحرجة لمن هم فوق الـ 60 عاما، مبينا أن ‏"المتحورات" لا دور لها في سرعة انتشار الفيروس أو خطورته