شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة كفاح رجل الأعمال "محمد السعد العجلان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد وكيل وزارة العمل سابقًا، عبدالعزيز العجلان، مقتطفات من مسيرة رجل الأعمال الراحل "محمد السعد العجلان" الذي تبوأ مكانة بارزة منحته أن يكون من أوائل أعضاء مجلس الغرف التجارية بالرياض.

وقال، خلال حديثه في برنامج الراحل المذاع على قناة روتانا خليجية، إن "العجلان" كان أول شخص في أسرته يمارس التجارة، وذلك في المنطقة الغربية، ثم استقر في الرياض.

وأضاف أن كان لديه الكثير من الأصدقاء والعملاء، كما كان يحرص على استقطاب من يعمل معه ومن يعمل على توسيع تجارته، لافتا إلى أنه ساعد أفراد أسرته في تجارتهم وأعمالهم.

الجدير بالذكر أن "العجلان" أسس صرحاً و ارتبط اسمه منذ الأربعينات بتجارة المواد الغذائية والأشمغة و العقارات.