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رسالة شكر من زعماء الهند إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم عدد من زعماء المسلمين في الهند الشكر للمملكة على مبادرتها في تقديم 8 ملايين طن من الأوكسجين السائل لمواجهة تفشي جائحة في بلادهم.

ووجهوا رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير ، مؤكدين، وفقا لـ"سبق"، أن المملكة تغيث الإنسانية ولا تفرق في دعمها بين مسلم وغير مسلم تبتغي بذلك الأجر من الله.

يذكر أن من بين الأسماء التي عبرت عن شكرها وامتنانها للمملكة الدكتور منظور عالم الأمين العام للمجلس العلمي لعموم الهند ورئيس معهد الدراسات الموضوعية في الهند، والدكتور عزير أحمد القاسمي الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية في الهند.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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