متحدث الصحة: مواعيد لقاح كورونا الجديدة تصل إلى 200 ألف يوميًّا

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاحات كورونا متوافرة والحمد لله، وأشار إلى أن هناك تحديًّا عالميًّا، لكنه متوافر واليوم المواعيد التي تطرح في تطبيق صحتي تصل لـ200 ألف موعد في اليوم.
وأكد العبدالعالي، خلال لقاء مع برنامج الراصد، اليوم الخميس، أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا في توفير اللقاحات رغم الحمى العالمية للوصل للقاحات، فنحن الدولة الرابعة التي وصلها اللقاح.
وأضاف إن الوزارة لم ترفع أي طلب لمنع التجول في رمضان أو أيام العيد.
Source almnatiq
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