- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابات عديدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد.
وفي حديثه عن السلالة B.1.617 التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، قال مسؤول بوزارة الصحة الألمانية: “لدينا حالات معزولة في ألمانيا، وسننشر تقريرا جديدا بهذا الشأن غدا”.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، رصد طفرة الفيروس هذه في 17 دولة، من بينها دول عديدة في أوروبا.
كما حذرت المنظمة اليوم الخميس من تخفيف القيود المفروضة في الدول أوروبية، لافتة إلى أن “الوضع في الهند يمكن أن يحدث في أي مكان”.
وسجلت الهند 3645 وفاة جديدة بالفيروس اليوم الخميس، بزيادة 350 حالة عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد لهذا البلد الذي طغت عليه موجة شديدة من العدوى.
وقال خبراء صحيون إن هذه الزيادة الهائلة ترجع جزئيا إلى انتشار السلالة الجديد للفيروس، فضلا عن تجمع الحشود في المناسبات السياسية والدينية.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعلن رصد إصابات بسلالة كورونا الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.