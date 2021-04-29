النصر يقهر السد بثنائية.. ويحجز مقعداً في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا (فيديو وصور)

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نجح نادي النصر في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزاً غالياً على حساب السد القطري، بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت، اليوم (الخميس) في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وبدأ النصر المباراة بشكل قوي حيث، أهدر عبدالرزاق حمدالله فرصة خطيرة في الدقيقة السادسة، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه أعلى المرمى.

وأنهى نادي النصر شوط المباراة الأول متقدماً على السد، بنتيجة هدف دون رد، عن طريق المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 33، بعد خطأ من حارس السد مشعل برشم.

وحاول نادي السد مع بداية الشوط الثاني تعديل النتيجة، وتسجيل هدف التعادل متمسكاً بحظوظه في التأهل كمتصدر للمجموعة.

وحصل مهاجم السد، الجزائري بغداد بونجاح على البطاقة الصفراء في الدقيقة 48 عمر المباراة، تبعها بطاقة صفراء لمدافع النصر، عبدالله مادو في الدقيقة 50.

وأجرى المدير الفني لنادي السد، الإسباني تشافي هرنانديز، تبديلين بنزول سالم الهاجري ورودريجو تاباتا بدلاً من مصعب خضر ومحمد وعد.

وحصل لاعب السد بوعلام خوخي على بطاقة صفراء في الدقيقة 61 من عمر المباراة، حيث تبادل الفريقين السيطرة على وسط الملعب.

وأجرى المدير الفني لنادي النصر، البرازيلي مانو مينيز التبديل الأول لفريقه، بدخول خالد الغنام بدلاً من عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وانقذ عبدالإله العمري، مرمى نادي النصر، من محاولة خطيرة لنادي السد في الدقيقة 72 وشتت الكرة بعيداً، قبل أن يحصل المغربي نور الدين أمرابط على بطاقة صفراء في الدقيقة 73.

ونجح مدافع النصر، عبدالإله العمري في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 75 بعد تمريرة رائعة من نور الدين أمرابط.

وحصل لاعب السد سالم الهاجري على البطاقة الصفراء في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وأجرى تشافي تبديلاً جديداً بنزول يوسف عبدالرازق وخروج حسن الهيدوس.

وفي الدقيقة 81 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي السد، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه مدافع النصر علي لاجامي، حولها سانتي كازورلا هدفاً في شباك وليد عبدالله في الدقيقة 83.

وبهذة النتيجة ضمن نادي النصر التواجد في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، متصدراً ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد نادي السد عند 10 نقاط في المركز الثاني.

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Source akhbaar24

